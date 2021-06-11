Экс-игрок «Рубина» Ребко: Бердыев после побед еще более жесткий, чем после поражений

Бывший полузащитник «Рубина» Алексей Ребко вспомнил чемпионские годы казанского клуба, рассказав как главный тренер Кубан Бердыев собирал состав.

«У клуба появился серьезный бюджет, поэтому он начал собирать качественную команду — пригласил сразу много футболистов. Сейчас я понимаю, зачем: нельзя брать одного футболиста на одну позицию. Он вылетит — и что будешь делать? Надо брать несколько, чтобы была конкуренция. Бердыев решил начать сезон с двумя опытными центральным полузащитниками (Сергей Семак и Макбет Сибайя – Прим. Т-и). Они стали давать результат — команда выиграла 7 матчей подряд, и я остался за бортом, в том числе и Евро-2008. Они вдвоем выполняли огромный объем, чем я никогда не мог похвастаться. Семак был очень сильным игроком и уже тогда считался легендой. А Сибайя — футболист сборной ЮАР. Кроме того, он был очень хорош в той игре, которую проповедует Бердыев — выжигал все вокруг себя. Помню, Курбан Бекиевич даже запрещал ему делать длинные передачи, хотя Сибайя их очень любил. Бердыев кричал на разборах: "Сибайя! Ты не умеешь делать длинные передачи! Отдай ближнему!". А он все равно их делал», – цитирует Ребко Sport24.

Также экс-футболист «Рубина» рассказал о своенравном характере бывшего наставника казанского клуба.

«У него есть "красная черта". Если за нее перейдешь, начинается… В Ростове он даже пульт от проектора однажды разбил: кинул его в стену на теории в просмотровой. При этом Бердыев после побед еще более жесткий, чем после поражений. Я думаю это принцип: требуй невозможного — получишь максимум. Он не давал игрокам почувствовать успокоение. В команде у Бердыева ты всегда должен находиться в стрессе, чтобы концентрация была повышена», – заявил Ребко.

По словам игрока, он решил уйти из «Рубина» и считает это своей ошибкой: «В тот момент мы с Нобоа были конкурентами Семака и Сибайи. Могу сказать с уверенностью: тогда я шел под номером три в центре полузащиты. Но все-таки не дотерпел и ушел, а Кристиан потом заиграл. Стал одним из лучших центр полузащитников страны. Останься я в клубе, думаю, играл бы. До сих пор считаю уход из того "Рубина" ошибкой».

При этом Бердыев, по мнению футболиста, был против ухода Ребко из казанской команды.

«Он видел, что я недоволен. Разговаривал со мной, подсказывал, где надо прибавить. Хотел, чтобы я улучшил игру без мяча — прибавил в отборе. Он требовал, чтобы в центре поля "собаки" были. Я тогда не особо это понимал. Бердыев просил меня остаться, а я — молодой-горячий — закипел. Попрощался с ним через агента. Хотя, как мне доносили, он говорил: "Заберите Сибайю лучше!"», – заявил Алексей Ребко.

По словам игрока, в 28 лет он вновь встретился с Бердыевым в «Ростове» и полностью поменял к нему отношение.