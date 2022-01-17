Экс-игрок «Рубина» Сонг: Не жалею, что мало играл в «Барселоне», там заработал миллионы

Бывший игрок «Рубина» Александр Сонг, который перебрался в Казань из «Барселоны», рассказал о том, что не жалеет, что в каталонском клубе у него было мало игровой практики, потому что в Испании он получал очень большую зарплату. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на Daily Mail.

«Когда «Барселона» предложила мне контракт и я увидел, сколько буду зарабатывать, я не стал раздумывать. Я считал, что мои жена и дети должны жить безбедно после завершения моей карьеры. Я встретился со спортивным директором «Барсы», и он сказал мне, что я не смогу много играть, но было наплевать, потому что я понимал, что стану миллионером», - заявил Сонг.

По его словам, он мог позволить себе любую покупку и тусоваться всю ночь напролет.

Напомним, Александр Сонг перешел в «Рубин» в 2016 году и провел в клубе два года. За это время он поучаствовал в 22 матчах, в которых забил один гол.