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На главную ТИ-Спорт 29 января 2025 13:20

Экс-игрок «Рубина» Кудряшов рассказал, кого бы хотел видеть чемпионом РПЛ в этом сезоне

Экс-игрок «Рубина» Кудряшов рассказал, кого бы хотел видеть чемпионом РПЛ в этом сезоне
Фото: "Татар-Информ"

Экс-футболист «Рубина» Федор Кудряшов рассказал в эфире «Матч ТВ», кого хотел бы видеть чемпионом РПЛ в этом сезоне.

«Хочется, чтобы другие команды выстрелили – «Локомотив», «Краснодар», «Спартак», который концовку первой части здорово провел», – заявил Кудряшов.

По окончании 18 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар» с 39 очками. Столько же набрал «Зенит».

Тройку лидеров замыкает «Спартак» с 37 очками.

#фк рубин #футбол #спорт
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