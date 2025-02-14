Экс-игрок «Рубина» Иван Игнатьев впервые забил за «Кабилию»

фото: rubin-kazan.ru

Бывший нападающий «Рубина» Иван Игнатьев забил дебютный мяч за алжирскую «Кабилию» в матче с «МК Алжир» (2:3).

Россиянин отличился в матче с «МК Алжир» (2:3). Форвард забил мяч на 72-й минуте, когда соперник уже вел в счете 2:0.

Напомним, Иван Игнатьев выступал за «Рубин» с 2020 по 2022 год. Затем в его карьере последовали такие команды, как «Крылья Советов», «Локомотив», «Сочи», «Железничар» и «Урарту». К «Кабилии» футболист присоединился в начале февраля текущего года.