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На главную ТИ-Спорт 12 февраля 2025 15:38

Экс-игрок «Рубина» Ильзат Ахметов рассказал, что ему не нравится в «Зените»

Экс-игрок «Рубина» Ильзат Ахметов рассказал, что ему не нравится в «Зените»
Фото: fc-zenit.ru

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал, что ему не нравится его статус в команде.

По его словам, ему хочется играть больше и приносить пользу «сине-бело-голубым». Также Ахметов отметил, что он старается показывать свои лучшие качества и надеется получать больше игрового времени.

«Предложения уйти? Я никуда не хотел уйти, хочу остаться здесь и доказывать свою состоятельность, работать. На будущее загадывать не хочу, всё по воле Всевышнего: как будет, так и будет», – передает слова Ильзата Ахметова «Советский спорт».

Напомним, Ильзат Ахметов выступал за «Рубин» с 2014 по 2018 годы. Затем он играл за ЦСКА и «Краснодар», а в 2024 году перешел в «Зенит».

В этом сезоне полузащитник отыграл девять матчей, где не отметился результативными действиями.

#ильзат ахметов #фк рубин #фк зенит #премьер-лига #футбол
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