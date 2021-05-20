Экс-игрок «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил, что в четвертый раз станет отцом

Бывший полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о том, что он и его нынешняя супруга Анастасия ждут третьего ребенка.

«Важнейшая новость этого года! Мы с Настей ждем ребеночка. Малыш, ты еще этого не знаешь, но мы тебя уже так любим! Правду говорят, что те, у кого еще нет детей, не могут понять счастье отцовства. Мы с Настей планировали каждого малыша, можете нас поздравить, уже скоро мы официально будем многодетной семьей», – написал Тарасов на своей странице в соцсети Instagram.

У игрока уже есть три ребенка: старшая дочь от первого брака и две дочери, рожденные нынешней супругой Тарасова Анастасией.

Дмитрий Тарасов был игроком «Рубина» в 2020-м году. В феврале прошлого года он подписал контракт с казанским клубом до конца сезона-2019/2020, а потом продлил его до декабря 2020-го года. С тех пор он находится без клуба, однако продолжает индивидуальные тренировки, надеясь продолжить игровую карьеру.

В прошедшем сезоне Тарасов провел за «Рубин» 7 матчей в РПЛ, проведя в общей сложности на поле 147 минут (в среднем 21 минуту за матч).