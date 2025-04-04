Экс-игрок «Рубина» Деспотович: согласен с Кокориным, что уровень РПЛ низкий

Фото: rubin-kazan.ru

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович прокомментировал слова форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина о том, что уровень РПЛ низкий.

«С этим могу согласиться. Сейчас в Россию подписывают очень много футболистов, которые до отстранения даже не претендовали бы на РПЛ», – сказал Деспотович.

Также серб заявил, что играл в РПЛ, когда она была еще топовой лигой.

«Сейчас опять будут говорить, что я ревную из-за того, что не играю в России! Но я играл в РПЛ, когда лига была топовой, когда была жесткая борьба и за чемпионство, и за выживание. За титул и сейчас гонка, знаю – но в мое время было много одинаковых по силе команд», – передает слова Деспотовича Sport24.

Напомним, Джордже выступал за «Рубин» с 2020 по 2021 год. Также в его карьере значатся такие клубы, как «Оренбург» и тульский «Арсенал». В данный момент серб выступает за боснийский клуб «Борац».