Экс-игрок «Рубина» Денис Бояринцев продлил контракт с «Ротором»

Фото: социальные сети ФК "Ротор"

Бывший игрок «Рубина», ныне занимающий пост главного тренера «Ротора» Денис Бояринцев продлил контракт с волгоградской командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт заключен по схеме 1+1, сообщает источник.

Напомним, Бояринцев выступал за «Рубин» с 2001 по 2004 годы. С казанцами он становился чемпионом первого дивизиона ПФЛ в 2002 и обладателем бронзовых медалей Чемпионата России в 2003 году.

Бояринцев возглавляет «Ротор» с 2024 года. В данный момент команда идет на восьмом месте в таблице Первой лиги.