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На главную ТИ-Спорт 27 января 2025 17:43

Экс-игрок «Рубина» Бояринцев назвал ключевого футболиста «Спартака» в этом сезоне

Экс-полузащтник «Рубина» Денис Бояринцев назвал ключевую фигуру в «Спартаке» под руководством Деяна Станковича в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я считаю, что ключевая фигура в «Спартаке» Станковича – это не столько Угальде, сколько Барко. Он в одиночку создает атаки, оказывает давление постоянное на соперника, снабжает партнеров мячами. Угальде играет хорошо, но он лишь завершает эти атаки, ставит точку. Все-таки Барко проделывает в организации нападения «Спартака» большой объем работы», – цитирует Бояринцева «ТИ-Спорт».

«Спартак» завершил первую часть сезона РПЛ перед зимней паузой на третьей строчке с 37 очками

#фк рубин #футбол #фк спартак
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