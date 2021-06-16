Экс-игрок «Рубина» Бояринцев: Было видно, как финны пытались контролировать Дзюбу

Бывший полузащитник казанского «Рубина», московского «Спартака» и сборной России по футболу Денис Бояринцев прокомментировал исход матча Россия – Финляндия (1:0) во втором туре Евро-2020. Победный гол на счету Алексея Миранчука.

«Финны сыграли с нами в пять защитников. Они и с датчанами так играли, но очень уж финские футболисты осторожничали и позволяли нам создавать моменты. В первом тайме был у Оздоева момент очень хороший, Караваев мог замкнуть передачу в конце первого тайма. Не умаляя заслуг нашей сборной – финны слишком уж очень осторожно действовали в этой игре. Что касается пропущенного мяча от сборной Финляндии, который был отменен при помощи ВАР из-за офсайда, то там финны дождались ошибки нашего игрока, перехватили мяч. Вроде бы был только один финский нападающий среди трех игроков обороны нашей сборной, но на больших скоростях очень сложно перекрыть такую передачу. И тут преимущество было как раз на стороне атакующей команды в быстроте и элементе неожиданности. Финны очень хороший гол забили, но благо, что есть ВАР, который показал, что было это сантиметровое положение «вне игры». Но, наверное, в бытность мою игроком, такой гол бы не отменили», – признался Бояринцев в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

По словам специалиста, который ранее был один из тренеров ФК «КАМАЗ», оборонительный футбол в исполнении соперника и нацеленность на опеку Артема Дзюбы, позволили российской команде пользоваться свободным пространством на поле.

«Это сыграло на руку нашей команде и россияне начали создавать опасные моменты. Было видно, как финские защитники пытались контролировать Дзюбу, и у того же Миранчука появлялось свободное пространство: он и мячей много получал и передачи отдавал хорошие и, в конце концов, получил оперативный простор и за счет индивидуальных действий забил великолепный мяч», – заявил Денис Бояринцев.