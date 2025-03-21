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На главную ТИ-Спорт 21 марта 2025 18:04

Экс-игрок «Рубина» Агапов вернулся к тренировкам с «Пари НН» после травмы

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Экс-игрок «Рубина» Агапов вернулся к тренировкам с «Пари НН» после травмы
Фото: fcnh.ru

Защитник «Пари НН» Илья Агапов и полузащитник команды Константин Марадишвили вернулись к тренировкам с командой после травм. Об этом пресс-служба клуба сообщила «Чемпионату».

«Из хороших новостей — постепенно возвращаются после травм защитник Илья Агапов и полузащитник Константин Марадишвили. Сегодня они провели вместе с командой разминку на поле. А потом уже тренировались по индивидуальной программе под руководством тренера по физподготовке. У Ильи Агапова был рецидив, повреждение передней мышцы бедра. А Марадишвили во время зимних сборов перенес микро-операцию на коленном суставе», – передает слова пресс-службы «Чемпионат».

Напомним, Агапов является выпускником «Рубина». За казанцев он выступал с 2018 по 2021 годы.

В данный момент «Пари НН» идет на 13 месте в таблице РПЛ. В следующем матче команда Виктора Гончаренко встретится с «Химками». Игра состоится 29 марта в 16:30 по мск.

#фк рубин #премьер-лига #спорт #футбол
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