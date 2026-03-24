Экс-игрок ПСЖ о Сафонове: Он мог бы стать одним из главных открытий чемпионата мира в США

Экс-вратарь ПСЖ и сборной Франции Бернар Лама оценил потенциал Матвея Сафонова и заявил, что он более ментально устойчив и выглядит сильнее второго голкипера команды – француза Люки Шевалье.

«Я считаю, что Матвей играет очень хорошо. Для меня сейчас он выглядит сильнее Люки Шевалье именно с ментальной точки зрения: он спокойнее, надёжнее и увереннее в больших матчах. Это очень важно для вратаря такого клуба, как ПСЖ. Мне кажется, что и Луис Энрике, и партнёры по команде сегодня больше рассчитывают именно на Сафонова, потому что он производит впечатление игрока, на которого можно положиться в ключевой момент», – цитирует Лама «Sport24».

По мнению Лама, Сафонов имеет больше опыта в еврокубках и на данный момент ситуация для Шевалье в клубе складывается непростой, так как он почти не имеет игровой практики. Также он выказал сомнение, попадет ли последний в ближайшую заявку сборной Франции на чемпионате мира в США.

«Если говорить о Сафонове, то, на мой взгляд, если бы не отстранение России, он мог бы стать одним из главных открытий чемпионата мира в США. Это была бы по-настоящему уникальная история: российский вратарь, который сумел зарекомендовать себя в Европе и показать свой уровень на международной арене. В нынешней ситуации Матвей доказывает, что способен играть на самом высоком уровне, и для ПСЖ это, безусловно, очень важно», – добавил Лама.

С февраля 2026 года Сафонов 11 раз подряд выходил в стартовом составе ПСЖ, при этом Шевалье оставался на скамейке запасных.