Экс-игрок «Динамо» — о возможном назначении Ротенберга: «Тренировать должен тот, кто разб

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный раскритиковал возможное назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера хоккейного «Динамо».

«Заниматься этим должен человек, который прошел большой путь в спорте. Который хорошо разбирается в этом деле, а не тот, у кого есть деньги и все остальное. Можно быть президентом клуба, кем-то еще, не знаю. Но чтобы быть тренером, надо иметь игровой опыт, специальное образование. Очень много компонентов должно сойтись, чтобы стать тренером. Остальное — это мания величия», — приводит слова Байдачного «Советский спорт».

Ранее появилась информация, что Ротенберг, входящий в совет директоров «Динамо», с высокой вероятностью будет утвержден главным тренером бело-голубых. С 2022 по 2025 год специалист возглавлял СКА.