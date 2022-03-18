Экс-игрок «Динамо»: «Черчесов говорил, что он генерал. В Европе такое скажут, не поверю»

Экс-защитник московского «Динамо» Григорий Морозов, сравнил футбольные культуры в России и Европе.

По словам футболиста, в отличие от Европы, в России нужен только результат, а не сам футбол.

«В России нужен только результат, не сам футбол. А в Словении тренер нам говорит: "Ребята, не бойтесь ошибиться, забудьте, что вы на седьмом месте, я буду отвечать за результат, а вы за свою игру". Даже на уровне детско-юношеского футбола в России так. Приезжали играть против "Баварии" перед 9 мая, нас тренер напутствовал: "Мы в 1945 году их…" И его это веселило, думал, что это мотивация. Черчесов говорил, что он полевой генерал, если в Европе такое скажут, ушам не поверю», — цитирует Морозова «Матч ТВ».

Напомним, в зимнее трансферное окно 27-летний футболист перешел в словенский «Целе».