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На главную ТИ-Спорт 24 июля 2025 11:03

Экс-игрок «Ахмата» Бернард Бериша может перейти в «Балтику»

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Экс-нападающий «Ахмата» Бернард Бериша может в ближайшее время стать игроком «Балтики». Об интересе к форварду рассказал «Чемпионату» наставник калининградцев Андрей Талалаев.

«Общался с Беришей. Я признателен этому в первую очередь мужчине, а уже потом футболисту за то, что он готов идти с нами вместе. Будем обсуждать это вместе с руководством, спортивным директором, есть ли у нас такая возможность. Мы сами выработали определённые принципы для развития нашего клуба, и, если переступать через них, будет сложнее.

У Бериши дела замечательно — он полностью готов, тренируется. Он уже участвовал в контрольных матчах за "Ахмат" и выглядел там неплохо, как мы посмотрели», – заявил Талалаев.

Бериша покинул «Ахмат» летом 2025 года. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

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