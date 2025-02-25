Экс-игрок «Амкара» Новакович считает, что Рахимов мог бы тренировать клуб из Европы
Бывший футболист «Амкара» Митар Новакович считает, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов мог бы тренировать клуб из Европы.
Новакович поздравляет Рахимова с его работой в «Рубине» и говорит: что он делает с командой – это супер.
«Посмотрим, что случится через несколько месяцев, но я считаю, что Рахимов подошел бы европейским клубам, у него огромный опыт. Да и сам он готов к работе на высоком уровне в Европе, сто процентов», – передает слова Митара «РБ Спорт».
Напомним, Рашид Рахимов тренировал «Амкар» в период с 2006 по 2007, а также с 2009 по 2011 годы. Новакович же играл за пермский клуб с 2008 по 2013 годы.
«Рубин» завершил первую часть РПЛ на восьмом месте в таблице. В следующем матче казанцы сыграют с «Ахматом». Встреча состоится 1 марта в 19:00 по мск.