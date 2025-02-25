Экс-игрок «Амкара» Новакович считает, что Рахимов мог бы тренировать клуб из Европы

Фото: rubin-kazan.ru

Бывший футболист «Амкара» Митар Новакович считает, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов мог бы тренировать клуб из Европы.

Новакович поздравляет Рахимова с его работой в «Рубине» и говорит: что он делает с командой – это супер.

«Посмотрим, что случится через несколько месяцев, но я считаю, что Рахимов подошел бы европейским клубам, у него огромный опыт. Да и сам он готов к работе на высоком уровне в Европе, сто процентов», – передает слова Митара «РБ Спорт».

Напомним, Рашид Рахимов тренировал «Амкар» в период с 2006 по 2007, а также с 2009 по 2011 годы. Новакович же играл за пермский клуб с 2008 по 2013 годы.

«Рубин» завершил первую часть РПЛ на восьмом месте в таблице. В следующем матче казанцы сыграют с «Ахматом». Встреча состоится 1 марта в 19:00 по мск.