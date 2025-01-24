Экс-игрок «Ак Барса» Воронков повторил личный рекорд по голам в НХЛ

Фото: nhl.com

Бывший нападающий «Ак Барса», ныне выступающий за «Коламбус Блю Джекетс», Дмитрий Воронков повторил свой рекорд по голам в НХЛ в игре против «Каролины» (4:7).

В том матче россиянин забросил одну шайбу. В нынешнем сезоне на его счету 33 (18+15) очка в 40 встречах. Тем самым он повторил личный рекорд по голам в рамках регулярного чемпионата (в прошлом сезоне он забросил 18 шайб за 75 матчей).

Напомним, Воронков выступал за «Ак Барс» с 2018 по 2023 год. С казанской командой он брал серебро Кубка Гагарина.

В данный момент «Коламбус» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «мундиры» сыграют с «Лос-Анджелес Кингз». Матч начнется 26 января в 03:00 по мск.