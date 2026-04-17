На главную ТИ-Спорт 17 апреля 2026

Экс-игрок «Ак Барса» Стивен Кэмпфер стал главным тренером сборной Кубы

Фото: ak-bars.ru

Бывший защитник «Ак Барса» и «Трактора» Стивен Кэмпфер назначен главным тренером сборной Кубы по хоккею. Федерация хоккея страны пригласила обладателя Кубка Стэнли руководить командой на турнире Latam Cup.

Защитник провёл в НХЛ 9 сезонов и выиграл Кубок Стэнли в составе «Бостона» в сезоне-2010/11. Российским болельщикам он знаком по выступлениям за «Ак Барс» и «Трактор».

Latam Cup — ежегодный турнир во Флориде, в котором участвуют сборные Латинской Америки и Карибского бассейна. Также приглашаются команды диаспор из США и Канады — например, Армения, Греция, Индия и Израиль.

#ХК Ак барс #ХК Трактор
