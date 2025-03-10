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На главную ТИ-Спорт 10 марта 2025 14:42

Экс-игрок «Ак Барса» Станислав Галиев предположил, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

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Экс-игрок «Ак Барса» Станислав Галиев предположил, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Фото: ak-bars.ru

Бывший нападающий «Ак Барса», ныне выступающий за ЦСКА Станислав Галиев дал прогноз, когда нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

«Вот запомните — еще матчей 15, и мы станем все свидетелями того, как Овечкин побьет рекорд Гретцки. — Конечно! Безоговорочно. Еще 18 матчей осталось «Вашингтону». А если надо, Овечкин может и хет‑трик сделать в одной игре», – передает слова Галиева «Матч ТВ».

Напомним, на счету Александра сейчас 886 голов. Рекорд Гретцки составляет 894 шайбы.

Станислав Галиев выступал за «Ак Барс» в период с 2017 по 2021, а также с 2022 по 2024 годы. С командой он брал Кубок Гагарина в 2018-ом году.

#станислав галиев #ХК Ак барс #Александр Овечкин #кхл #НХЛ #спорт #хоккей
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