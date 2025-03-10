Экс-игрок «Ак Барса» Станислав Галиев предположил, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Бывший нападающий «Ак Барса», ныне выступающий за ЦСКА Станислав Галиев дал прогноз, когда нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
«Вот запомните — еще матчей 15, и мы станем все свидетелями того, как Овечкин побьет рекорд Гретцки. — Конечно! Безоговорочно. Еще 18 матчей осталось «Вашингтону». А если надо, Овечкин может и хет‑трик сделать в одной игре», – передает слова Галиева «Матч ТВ».
Напомним, на счету Александра сейчас 886 голов. Рекорд Гретцки составляет 894 шайбы.
Станислав Галиев выступал за «Ак Барс» в период с 2017 по 2021, а также с 2022 по 2024 годы. С командой он брал Кубок Гагарина в 2018-ом году.