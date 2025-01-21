Экс-игрок «Ак Барса» Потапов считает, что Ливо следует перейти в казанский клуб

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Бывший нападающий Алексей Потапов сказал, что форварду «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо следует перейти в «Ак Барс», ЦСКА или «Авангард».

«Омск? Было бы здорово, но в «Авангарде» он вряд ли окажется. ЦСКА – идеальный для него вариант. Казань – очень хорошо», – поделился Потапов в эфире ютуб-канала «СЭ Хоккейный».

Ливо в данный момент является лучшим бомбардиром текущего сезона КХЛ. На его счету 35 шайб и 20 ассистов за 42 матча.

Напомним, Алексей Потапов выступал за «Ак Барс» с 2017 по 2019 годы. С казанской командой нападающий брал Кубок Гагарина в 2018 году. Также этот трофей Потапов брал и с «Авангардом» в 2021 году.