Экс-игрок «Ак Барса» Глухов рассказал, почему оставил тренерскую деятельность

Бывший форвард «Ак Барса» и обладатель Кубка Гагарина в составе татарстанцев Михаил Глухов накануне принял участие в матче легенд в Казани. Позднее он рассказал, как складывается его жизнь после хоккея и почему он покинул работу тренером в академии «Ак Барса».

«Не очень часть надеваю форму, но приятно было поиграть. В районы выезжаю, но в основном другими видами спорта занимаюсь. Всё нормально у меня, семья, дети, работа. Тренировки, спортзал. Своими делами занимаюсь.

К тренерской работе я не охладел, просто так обстоятельства сложились. Пришлось покинуть команду. Не знаю, посмотрим, жизнь интересная штука, глянем, в какую сторону повернём. Если заскучаю по хоккею, приходим поиграть, получить адреналин», – приводит слова Глухова «Чемпионат».

Михаил Глухов провел в составе «Ак Барса» девять лет и закончил карьеру в татарстанской команде в сезоне-2022/23. На его счету 463 матча и 108 (51+57) очков в регулярных сезонах и плей-офф КХЛ за татарстанцев. Всего в КХЛ он заработал 155 (69+86) очков в 663 играх.

Матч легенд между «Ак Барсом» и «Трактором» прошел в Казани, в «Татнефть-Арене» 24 марта. Во встрече приняли участие бывшие игроки – ветераны татарстанской команды: Данис Зарипов, Алексей Чупин, Михаил Глухов, Василий Токранов и другие.