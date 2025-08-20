news_header_top
Происшествия 20 августа 2025 09:33

Экс-губернатор Курской области пошел на сделку со следствием по делу о растрате

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов пошли на сделку со следствием по делу о растрате бюджетных средств. Деньги были похищены при строительстве оборонительных сооружений на украинской границе.

Как сообщает ТАСС, кроме них, вину признал и гендиректор компании-подрядчика «КТК сервис» Андрей Воловиков.

При этом еще один фигурант дела, Игорь Грабин, сначала соглашался на сделку, но потом отказался признавать вину, и следствие от него отказалось. Именно его показания стали основанием для задержания Владимира Лукина, который вину не признает.

Интересно, что само уголовное дело было возбуждено как раз по заявлению этого самого Лукина, который написал обращения во все ключевые правоохранительные ведомства региона.

