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Ру Тат
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18 октября 2021  16:50

Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от осложнений после коронавируса

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В США в возрасте 84 лет скончался бывший госсекретарь страны Колин Пауэлл. Причина смерти — осложнения после коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу генерала в соцсети Facebook.

Информацию о кончине Пауэлла подтверждает телеканал CNN.

Американский политический деятель и генерал армии США, бывший госсекретарь Колин Пауэлл стал одним из участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году.

#госсекретарь США #Пауэлл Колин
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