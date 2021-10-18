Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от осложнений после коронавируса

В США в возрасте 84 лет скончался бывший госсекретарь страны Колин Пауэлл. Причина смерти — осложнения после коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу генерала в соцсети Facebook.

Информацию о кончине Пауэлла подтверждает телеканал CNN.

Американский политический деятель и генерал армии США, бывший госсекретарь Колин Пауэлл стал одним из участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году.