Экс-голкипер «Сочи» Заболотный заявил, что у тренера Морено не было души

Фото: pfcsochi.ru

Экс-вратарь «Сочи» Николай Заболотный в интервью «Чемпионату» высказался об испанском тренере Роберто Морено.

«Мне сложно сказать, почему я был основным, а потом перестал играть. Но его отношение ко всем футболистам было как к фишкам или пешкам. Он мог нас двигать на макете, не понимая, что нам трудно исполнять то, что он говорит. Это больше относится к моменту, когда мы вылетели в Первую лигу. В РПЛ, когда Морено только пришёл, футболисты его больше понимали. А потом тренер немного изменился.

Плохо обсуждать его после отъезда, но скажу кратко – души у него нет. Я говорил, что к игрокам он относился как к фишкам, – это как раз про его поступки», – отметил Заболотный.

Роберто Морено возглавлял «Сочи» с 2024 по 2025 год. На прошлой неделе специалист был отправлен в отставку. Его место занял экс-наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.