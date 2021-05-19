news_header_top_970_100
Минниханов поручил построить бассейн в казанской гимназии №175
Минниханов поручил построить бассейн в казанской гимназии №175
В Мамадышском районе Татарстана по нацпроекту отремонтируют дорогу М7 — Усали — Албай
В Мамадышском районе Татарстана по нацпроекту отремонтируют дорогу М7 — Усали — Албай
Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по ограничению оборота оружия
Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по ограничению оборота оружия
Ру Тат
news_header_bot_970_100
19 мая 2021  10:46
Тимур Касимов

Экс-голкипер «Рубина» Рыжиков провел первую тренировку в качестве главного тренера

Экс-голкипер «Рубина» Рыжиков провел первую тренировку в качестве главного тренера
news_top_970_100

Бывший вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков провел свою первую тренировку в качестве главного тренера ФК «Красава». Этот клуб, президентом которого являетя экс-футболист, а ныне известный блогер Евгений Савин, прошел лицензирование в РФС и получил право выступать в следующем сезоне в ПФЛ – третьей по значимости лиге российского футбола.

Первый сбор команды «Красава» символично проходит на родине 40-летнего тренера – городе Шебекино Белгородской области.

«Локация выбрана не случайно. Начать карьеру тренера там где начинал карьеру игрока – это топчик», – рассказал президент клуба Евгений Савин.

Напомним, что Рыжиков выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 годы. В составе казанского клуба вратарь становился двукратным чемпионом России по футболу (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012) и Суперкубка страны (2010, 2012), а также бронзовым призером РПЛ (2010).

фк рубин сергей рыжиков
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное