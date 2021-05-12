Экс-голкипер «Ак Барса» сыграет против сборной России

Стало известно, каким составом сыграет против хоккейной сборной России команда Швеции. Так, место в воротах скандинавов займет бывший голкипер казанского «Ак Барса» Адам Рейдеборн.

Сегодня, 12 мая, в Праге стартуют матчи Чешского этапа Евротура. Сборная России сыграет против команды Швеции, начало игры — в 17.00 по московскому времени.

В составе сборной России трое недавних одноклубников Рейдеборна из «Ак Барса» — защитник Дмитрий Юдин, нападающие Илья Сафонов и Дмитрий Воронков.

Российская сборная выиграла три предыдущих этапа Евротура и лидирует в этом сезоне европейского турнира.