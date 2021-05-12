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Ру Тат
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12 мая 2021  16:14
Сергей Гаврилов

Экс-голкипер «Ак Барса» сыграет против сборной России

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Стало известно, каким составом сыграет против хоккейной сборной России команда Швеции. Так, место в воротах скандинавов займет бывший голкипер казанского «Ак Барса» Адам Рейдеборн.
Сегодня, 12 мая, в Праге стартуют матчи Чешского этапа Евротура. Сборная России сыграет против команды Швеции, начало игры — в 17.00 по московскому времени.
В составе сборной России трое недавних одноклубников Рейдеборна из «Ак Барса» — защитник Дмитрий Юдин, нападающие Илья Сафонов и Дмитрий Воронков.
Российская сборная выиграла три предыдущих этапа Евротура и лидирует в этом сезоне европейского турнира.

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