Экс-главврача наркодиспансера Челнов будут судить за мошенничество на 14 млн

Дело о мошенничестве на 14 млн рублей передано в суд в Набережных Челнах. Обвинение предъявлено бывшему главному врачу одного из местных медучреждений, сообщает следком. Как стало известно «Татар-информу», речь идет об экс-главвраче наркодиспансера Челнов Рамиле Сатдарове.

По версии следствия, в 2017 – 2025 годах Сатдаров вносил ложные сведения в табели учета рабочего времени сотрудников и иные официальные документы. Благодаря этому он похитил из бюджета медучреждения более 14 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на основании подложных документов из бюджета больницы было списано свыше 4,3 миллиона рублей. Сатдарова отправили под домашний арест, вину он признал частично.

На имущество обвиняемого на сумму свыше 17 млн рублей наложен арест. Уголовное дело передано в суд.