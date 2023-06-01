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Экс-главврач клиники КФУ Сергей Осипов назначен проректором КГМУ
Сегодня Сергей Осипов вступил в должность проректора Казанского государственного медицинского университета. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе вуза.
Он будет руководить направлениями, которые взаимодействуют с отраслью практического здравоохранения.
В непосредственном подчинении нового проректора будут: отдел по взаимодействию с органами исполнительной власти и работодателями, центр аккредитации специалистов, центр профессиональной карьеры, стоматологическая поликлиника, профессорская клиника.
Сергей Осипов окончил лечебный факультет КГМУ в 1992 году, а в 2005-м – юридический факультет ТИСБИ.
С 1992-го по 1994 год был клиническим ординатором кафедры инфекционных болезней КГМУ.
С 2000 года по 2011-й заведовал отделением Республиканской клинической инфекционной больницы им. проф. А.Ф. Агафонова.
С 2011 года по 2013-й был заместителем министра здравоохранения РТ.
По 2019 год – первым заместителем министра здравоохранения РТ.
С 2019 года по 2023-й возглавлял клинику КФУ.
Сергей Осипов – кандидат медицинских наук, заслуженный врач Татарстана. Имеет ведомственные награды.
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