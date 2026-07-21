Экс-главврач казанской поликлиники №20 вернулась на свой пост

Фото: poliklinika20kzn.ru

Диана Тимеркаева возглавила казанскую Городскую поликлинику №20. Ранее она уже занимала в этом медучреждении пост главного врача. Приказ подписал министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.

В 1997 году Тимеркаева окончила Казанский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Свою трудовую деятельность начала в 1999 году в Городской клинической больнице №7 врачом-хирургом.

Ранее она занимала должности в администрации казанских поликлиник №18, №20 и №21. В 2023-2025 годах возглавляла 20-ю поликлинику.

С прошлого года медучреждением руководил Сергей Савинов.