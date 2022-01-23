Экс-главу ВМС Германии внесли в базу украинского «Миротворца»

Бывший командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шёнбах попал в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Кай-Ахима Шёнбаха внесли в базу за «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины», а также за то, что он участвовал в попытках легализации оккупации полуострова.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что отставки командующего ВМС Германии недостаточно для того, чтобы восстановить полное доверие к немецкой политике. Украинский дипломат считает, что Правительство Германии должно «изменить курс относительно Киева».

Накануне высказывание Шёнбаха о том, что «Крымского полуострова (в составе Украины — прим. Т-и) нет, он никогда не вернется, ... и это факт» вызвало критику как со стороны МИД и Минобороны Германии, так и Киева.

Кай-Ахим Шёнбах в воскресенье подал в отставку, которую глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт приняла.