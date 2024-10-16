news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 16 октября 2024 18:55

Экс-главу управления стройкомпании Минобороны обвиняют во взятках на 34 млн рублей

Скопировать ссылку

Игорь Кущ, бывший руководитель отдела техники и механизмов ФГУП «Главное военное строительное управление №14» Министерства обороны РФ, обвиняется в получении пяти взяток на сумму 34 миллиона рублей. Следственные действия в его отношении завершены, сообщает СК России.

Общая сумма взяток, инкриминируемых Кущу, составляет 34 миллиона рублей. По версии следствия, он получал эти средства с декабря 2022 года по март 2024 года от предпринимателей, которым помогал в получении высвобождающейся дорожной техники у ФГУП.

В настоящее время Кущ находится в следственном изоляторе, а его имущество на сумму 50 миллионов рублей находится под арестом.

«После того как обвиняемый ознакомится с материалами уголовного дела, оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего рассмотрения в суде», – добавили в Следственном комитете.

#обвинение #взятки
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100