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Происшествия 13 января 2025 16:27

Экс-главу учебного центра противопожарной службы РТ ждет суд за превышение полномочий

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Бывшего начальника ФАУ ДПО «Учебный центр федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан», обвиняют по статьям «Присвоение», «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Выяснилось, что в 2023 году по указанию начальника центра был подготовлен подложный протокол заседания комиссии по материальному стимулированию работников, на основании которого ему была незаконно выплачена квартальная премия.

Кроме того, слушателями учебного центра по программе профессионального подготовки были зачислены пятеро сотрудников противопожарной службы. При этом мужчина незаконно привлекал их в учебное время к выполнению хозяйственных и иных работ, в том числе перевозке своей сожительницы, сантехническим работам в доме сына и подобное.

Он незаконно присвоил более 170 тысяч рублей, полученные от коммерческой организации за аренду нежилого помещения центра.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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