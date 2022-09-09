Экс-главу транспортной фирмы в РТ обвиняют в умышленном банкротстве компании

В Татарстане 53-летний экс-директор транспортной компании обвиняется в преднамеренном банкротстве, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, глава компании «Транспортная экспедиционная компания "Скорпион-Логистик"» с марта 2014 года по июнь 2015 года организовал вывод активов в подконтрольную ему фирму ООО «Скорпион-Авто», таким образом сознательно ухудшив имущественное положение компании.

Это привело к тому, что компания не смогла выплачивать долги на сумму 43 млн рублей и была признана банкротом.

Свою вину подсудимый не признал. На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.