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Ру Тат
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Происшествия
9 сентября 2022  13:42
Полина Шевчук

Экс-главу транспортной фирмы в РТ обвиняют в умышленном банкротстве компании

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В Татарстане 53-летний экс-директор транспортной компании обвиняется в преднамеренном банкротстве, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, глава компании «Транспортная экспедиционная компания "Скорпион-Логистик"» с марта 2014 года по июнь 2015 года организовал вывод активов в подконтрольную ему фирму ООО «Скорпион-Авто», таким образом сознательно ухудшив имущественное положение компании.

Это привело к тому, что компания не смогла выплачивать долги на сумму 43 млн рублей и была признана банкротом.

Свою вину подсудимый не признал. На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.

 

#банкротство #Прокуратура РТ
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