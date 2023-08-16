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Руc Тат
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Происшествия 16 августа 2023 10:25

Экс-главу татарстанского отделения БТИ подозревают в мошенничестве

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Бывшего начальника отделения средне-волжского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Татарстану Рустама Хасанова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Как стало известно «Татар-информу», следствие предполагает, что Хасанов от имени подконтрольной ему компании заключал договоры на выполнение работ и услуг. В результате он получал деньги за невыполненные работы. Таким образом Хасанов причинил ущерб Роскадастру. Сумма ущерба пока не называется. Еще 31 июля было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Экс-заместителя директора задержали накануне экономические полицейские. Сегодня его доставят на допрос в Главное следственное управление МВД по РТ, там же решится вопрос о том, какую меру пресечения ему изберут.

#мошенничество в особо крупном размере #бти рт
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