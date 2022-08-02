Экс-главу «Сельхозжилсервиса» Азнакаевского района РТ будут судить за взятку в 200 тысяч

На бывшего директора МУП «Сельхозжилсервис» Азнакаевского района РТ возбудили уголовное дело за получение взятки. По версии следствия, в 2020 году к нему обратился местный бизнесмен за разрешением демонтировать бесхозные трубы у деревни Агирово.

Директор согласился, но потребовал у предпринимателя 200 тысяч рублей за решение вопроса, которые в дальнейшем бизнесмен и передал ему.

Свою причастность к преступлению обвиняемый признал, он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.