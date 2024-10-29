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Экс-главу села в Черемшанском районе оштрафовали на 150 тысяч за растрату
В Черемшанском районе экс-главу сельского поселения признали виновным в растрате с использованием служебного положения и оштрафовали на 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Исходя из материалов дела, в декабре 2021 года мужчина приобрел для нужд населения два насоса для водонапорной башни общей стоимостью более 95 тыс. рублей. Однако указанные насосы были проданы, а вырученные от продажи деньги бывший глава присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.
Свою вину мужчина признал и возместил ущерб. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 1 год и 6 месяцев.
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