Экс-главу села в Черемшанском районе оштрафовали на 150 тысяч за растрату

В Черемшанском районе экс-главу сельского поселения признали виновным в растрате с использованием служебного положения и оштрафовали на 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Исходя из материалов дела, в декабре 2021 года мужчина приобрел для нужд населения два насоса для водонапорной башни общей стоимостью более 95 тыс. рублей. Однако указанные насосы были проданы, а вырученные от продажи деньги бывший глава присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

Свою вину мужчина признал и возместил ущерб. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 1 год и 6 месяцев.