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Ру Тат
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Происшествия
3 ноября 2022  13:09
Полина Шевчук

Экс-главу полиграфической фирмы из РТ буду судить за скрытые от налоговой миллионы

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В Татарстане на экс-руководителя фирмы «Тафлекс»возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 36,6 млн рублей, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, в 2018-2019 годах глава компании умышленно внес в налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях с 82 контрагентами. Таким образом бизнесмен уклонился уплаты налога на общую сумму 36,6 млн рублей. 

Свою вину предприниматель полностью признал. На имущество компании наложен арест на общую сумму 61,6 млн рублей. Обвинительное заключении по уголовному делу утвердил первый заместитель прокурора РТ Алексей Заика.

Дело направлено в суд.

#уход от налогов #Прокуратура РТ
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