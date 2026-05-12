Экс-главу отдела исполкома Челнов отправили в колонию за взятки

Набережночелнинский городской суд признал виновным во взяточничестве Альберта Исмагилова, бывшего начальника общего отдела исполнительного комитета города.

По версии следствия, с 1 декабря 2019 года по 11 августа 2025 года чиновник получил от местного предпринимателя взятку порядка 1 млн рублей за прием работ по муниципальным контрактам.

Исмагилов приговорен к шести годам строгого режима и на три года лишен права занимать должности, связанные с представительством власти и службой в государственных органах местного самоуправления.