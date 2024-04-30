Экс-главу МВД Казахстана Тургумбаева задержали по делу о массовых беспорядках в 2022 году

Бывший руководитель МВД Казахстана, Ерлан Тургумбаев, был задержан в связи с расследованием массовых беспорядков, произошедших в начале января 2022 года, сообщает РИА Новости.

Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении властью и должностными полномочиями, что привело к серьезным последствиям.

Отмечается, что расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года, продолжается. Тургумбаев был задержан 29 апреля. В рамках уголовного дела имеются данные, являющиеся государственной тайной, поэтому информация о досудебном расследовании не раскрывается.

Напомним, что массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Протесты, начавшиеся в Жанаозене и Актау, быстро распространились на другие города, включая Алма-Ату. В результате вспыхнули беспорядки, в процессе которых происходили нападения на государственные учреждения и мародерство. Власти ввели чрезвычайное положение и провели контртеррористическую операцию. Согласно данным Генеральной прокуратуры, в результате этих событий погибли 230 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов.