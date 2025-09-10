Экс-главу Курской области Алексея Смирнова подозревают во взятке

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций на границе с Украиной, подозревают во взяточничестве, пишет ТАСС.

Отмечается, что экс-губернатор признал вину и помогает следствию раскрыть все эпизоды преступной деятельности.

По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты составил более 1 млрд рублей, которые были выделены для строительства фортификационных сооружений.