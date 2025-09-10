news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 10 сентября 2025 15:28

Экс-главу Курской области Алексея Смирнова подозревают во взятке

Читайте нас в
Телеграм

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций на границе с Украиной, подозревают во взяточничестве, пишет ТАСС.

Отмечается, что экс-губернатор признал вину и помогает следствию раскрыть все эпизоды преступной деятельности.

По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты составил более 1 млрд рублей, которые были выделены для строительства фортификационных сооружений.

#Мошенничество #взятки #антикоррупция
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

9 сентября 2025
Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

9 сентября 2025