Экс-главу Курской области Алексея Смирнова подозревают во взятке
Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций на границе с Украиной, подозревают во взяточничестве, пишет ТАСС.
Отмечается, что экс-губернатор признал вину и помогает следствию раскрыть все эпизоды преступной деятельности.
По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты составил более 1 млрд рублей, которые были выделены для строительства фортификационных сооружений.