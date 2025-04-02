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Происшествия 2 апреля 2025 14:11

Экс-главу КирМоса Сергея Миронова оставили под стражей еще на полгода

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Экс-главу КирМоса Сергея Миронова оставили под стражей еще на полгода
Фото: Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Экс-главе Кировского и Московского районов Казани Сергею Миронову продлили арест до 18 августа. Мера пресечения была продлена по ходатайству стороны обвинения, которую представляли сразу три прокурора.

«Я прошу изменить меру пресечения на более мягкую. Я не подведу суд и буду являться на все заседания. Прошу в ходатайстве обвинителей отказать и заменить на более мягкую меру», – сказал суду Сергей Миронов.

После перенесенного коронавируса у Миронова диагностировали остеонекроз тазобедренных суставов, из-за чего теперь он вынужден передвигаться на костылях. Несмотря на это, суд согласился с доводами прокуратуры и принял решение оставить экс-главу КирМоса в СИЗО еще на полгода.

«Татар-информ» рассказывал, что Сергея Миронова обвиняют в нескольких эпизодах превышения должностных полномочий. Он якобы фиктивно устроил своего водителя и его родственников в МУП «ДРЭУ Кировского района Казани». По версии следователей, Миронов должен выплатить предприятию 2,6 млн рублей причиненного ущерба.

Кроме того, его обвиняют в незаконной перепланировке помещений, принадлежащих его матери. Три нежилых помещения были объединены в одно, которое впоследствии сдали в аренду крупной продуктовой сети. Однако сторона защиты утверждает, что перепланировкой занимался непосредственно магазин, а не Сергей Миронов.

#арест #суд #кировский и московский районы казани #Уголовное дело
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