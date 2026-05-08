8 мая 2026

Экс главный тренер «Спартака» Унаи Эмери вышел в финал Лиги Европы в шестой раз за карьеру

Фото: spartak.com

Накануне стал известен еще один финалист Лиги Европы. «Астон Вилла» под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Унаи Эмери по сумме двух матчей полуфинала победила «Ноттингем Форест» с общим счетом 4:1, благодаря чему испанский специалист вышел в решающий матч турнира в шестой раз в своей карьере.

Ранее Эмери четырежды становился победителем Лиги Европы. С 2014 по 2016 год он выигрывал турнир в качестве главного тренера «Севильи», а в 2021 году завоевал трофей с «Вильярреалом». Единственное поражение в финале испанец потерпел в 2019 году, когда его лондонский «Арсенал» уступил «Челси» со счетом 1:4.

В финале нынешнего розыгрыша Лиги Европы «Астон Вилла» встретится с немецким «Фрайбургом». Решающий матч состоится 20 мая 2026 года.

