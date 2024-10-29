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Экс-главный тренер ЦСКА Федотов о своем назначении в «Рубин»: Это слухи
Экс-главный тренер ФК «Сочи» и ЦСКА Владимир Федотов назвал слухами сообщения СМИ о якобы его назначении в «Рубин» (Казань). Комментарий об опровержении спикер дал РИА «Новости».
Ранее средства массовой информации писали о том, что на смену Рашиду Рахимову во главе «Рубина» встанет Федотов. До этого ЦСКА объявил о расторжении контракта с тренером, из-за чего он с июня остается без работы.
«"Рубин"? Это слухи, не более того. Не знаю, кто и зачем это делает», - ответил Федотов, комментируя новости в СМИ.
Он добавил, что времени для восстановления после ЦСКА хватило, теперь нужно «рваться в бой». Федотов также отметил, мол, «все, что не делается - к лучшему» и перезагрузка необходима.
Федотов с 2017-го по 2019-й возглавлял «Оренбург», потом был тренером «Сочи» (2020-2022), а позже перешел в ЦСКА (2022-2024). Он два раза завоевывал «серебро» на чемпионате России как тренер (2022 и 2023). Также при его тренерской деятельности ЦСКА заполучил Кубок России.
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