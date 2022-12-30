Экс-главком ОВС НАТО Кларк: Подход Вашингтона может привести к обескровливанию Украины

Подход Соединенных Штатов к конфликту на Украине ведет к постепенному обескровливанию этой страны. Об этом заявил бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отставной американский генерал Уэсли Кларк, передает ТАСС.

«Мы находимся в процессе подпитки тупиковой ситуации. <…> И в ходе этого процесса, если говорить военным языком, мы обескровливаем Украину. Они несут потери. Они лишаются важнейшей инфраструктуры. Они теряют энергетику, теряют промышленный потенциал. И они теряют финансовую основу в качестве государства», — подчеркнул экс-военачальник.

При этом, по оценке Кларка, российская сторона сейчас меняет ситуацию на поле боя, в том числе значительно наращивая усилия в сфере обороны. В связи с этим отставной генерал уверен — США необходимо активнее поставлять Украине новейшее оружие, включая артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и беспилотники, что должно позволить украинским военным успешно наступать.

«Мы не хотим тупиковой ситуации на Украине. Это не в наших интересах. И администрация [Президента США Джо Байдена] ясно должна это сказать», — подчеркнул отставной генерал. Вместе с тем он обратил внимание на то, что американские интересы «не совпадают полностью» с украинскими.

«Президент [Украины Владимир] Зеленский заявил, что хочет возвращения всей территории Украины. Мы в Соединенных Штатах хотим стабилизировать ситуацию, снизить шансы на конфликт между НАТО и Россией, удержать как можно большую территорию Украины, не начав третью мировую войну, и сосредоточить внимание на сдерживании Китая», —пояснил Уэсли Кларк.

Ранее обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус обратил внимание на то, что ходе переговоров в Вашингтоне между Джо Байденом и Владимиром Зеленским возникло расхождение во взглядах относительно завершения конфликта. Украинский лидер говорил об «абсолютной победе», а Президент США — только о готовности поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».