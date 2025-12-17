Экс-главе вещевого управления Минобороны вынесли приговор за взятку

Бывший начальник вещевого управления Минобороны России Владимир Демчик приговорен к семи годам колонии за получение взятки.

Как сообщает ТАСС, Владимир Демчик, имеющий звание полковника запаса, был признан виновным в получении крупной взятки через вымогательство. Судья также назначил ему штраф в размере 3 миллионов рублей и лишил его воинского звания «полковник».

Кроме того, Демчику запрещено занимать руководящие должности в органах власти и местного самоуправления в течение пяти лет, а сумма взятки — 1 миллион рублей — подлежит изъятию в доход государства.

Взятка была получена от Александра Свистунова, бывшего генерального директора АО «Княгининская швейная фабрика», в обмен на общее покровительство при приемке вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил РФ. В 2017 году Минобороны заключило с этой фабрикой более 20 государственных контрактов на общую сумму свыше 500 миллионов рублей.

В отношении самого Александра Свистунова уголовное преследование прекращено, он освобожден от ответственности и из-под домашнего ареста, а арест с его имущества снят. Это стало возможным после того, как Свистунов пошел на сделку со следствием и признал вину.