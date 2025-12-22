news_header_top
Происшествия 22 декабря 2025 17:05

Экс-главе Ростовского облсуда вынесли приговор по делу о коррупции

Бывшая председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева приговорена к 15 годам лишения свободы и штрафу в 170 миллионов рублей. Приговор оглашен в Первомайском районном суде Краснодара.

Суд признал Золотареву виновной в серии преступлений, связанных с получением взяток в особо крупном размере по предварительному сговору. Ей назначено наказание в виде 15 лет колонии общего режима. Помимо лишения свободы, суд обязал ее выплатить штраф в 170 млн рублей и лишил ее права занимать государственные и муниципальные должности в течение 15 лет. Также с нее сняты почетное звание «Ветеран труда» и государственная награда.

Как сообщают РИА Новости, в 2022 году, занимая пост главы Ростовского областного суда, Золотарева систематически получала взятки при посредничестве и соучастии других фигурантов дела. Общая сумма полученных ею взяток, с учетом действий сообщников, составила 21,4 миллиона рублей.

