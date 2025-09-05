news_header_top
Происшествия 5 сентября 2025 11:37

Экс-главе компании «Эльбро» вынесли приговор за хищение более 40 млн рублей

Бывшего гендиректора компании «Эльбро» Ивана Мальцева приговорили к двум годам колонии за хищение свыше 40 миллионов рублей, выделенных по государственному оборонному заказу.

Как сообщает ТАСС, суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мальцев получил два года лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 300 тысяч рублей. Ему также запретили в течение года занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

Преступление было совершено в 2023 году. По версии следствия, Мальцев вместе с экс-гендиректором АО «31-й ГПИСС» Минобороны России Александром Молодченко и гражданкой Ольгой Павловой организовали закупку стройматериалов по завышенным ценам через фирму «Эльбро». Таким образом они похитили более 40 млн рублей, нанеся Минобороны ущерб в особо крупном размере. Похищенные средства злоумышленники использовали по своему усмотрению.

