Экс-главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву дали 5 лет колонии за злоупотребление полномочиями

Экс-главу Ижевска Олега Бекмеметьева приговорили к 5 годам колонии за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Удмуртии.

Помимо Бекмеметьева судили также бывшего прокурора Октябрьского района Ижевска и директора одной из фирм-застройщиков. Установлено, что директор фирмы-застройщика склонил Бекмеметьева продать по заниженной стоимости один из земельных участков. В свою очередь, прокурор посодействовал передаче земли, не отреагировав на нарушение закона.

Кроме того, будучи главой города, Бекмеметьев помогал коммерческим фирмам заключать незаконные договора аренды и выкупать по заниженной цене участки земли, на которых затем планировалось построить элитный коттеджный поселок.

Общая сумма ущерба от действий экс-главы Ижевска оценивается в 38 миллионов рублей.

«Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы от 5 лет (Бекмеметьеву), до 2 лет остальным фигурантам с отбыванием в колонии общего режима», – сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.