Экс-главе ФСС Лоханову обвинение запросило 12 лет строгого режима

В Московском районном суде Казани стартовали прения по делу о взятке экс-главы татарстанского отделения ФСС Павла Лоханова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Под стражей Лоханов находится с сентября прошлого года, именно тогда он стал главным фигурантом по делу о взятке. Речь идет о 4 миллионах, которые ему должны были заплатить за снижение неустойки.

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, осенью 2020 года Фонд заключил с компанией «РСМ-Мед» контракт на поставку спецсредств для инвалидов. Сумма закупки составила почти 56 миллионов рублей. Позже сотрудники ФСС выяснили, что фирма нарушила условия контракта. Они подали на компанию иск, чтобы взыскать неустойку.

Процесс по делу стартовал в марте этого года. Сначала Лоханов категорически отрицал свою вину, однако позже он неожиданно сменил позицию и заявил, что признает свою причастность.

Сегодня гособвинение просило суд признать Лоханова виновным и попросило отправить его в колонию строгого режима на 12 лет.

Напомним, что Лоханов – не единственная фигура, погоревшая на ФСС. В ноябре ушедшего года на скамье подсудимых оказался еще один представитель татарстанского ФСС – еще один теперь уже бывший заместитель главы отделения Фонда Камиль Фатыхов. Его дело рассматривает Вахитовский районный суд.

Вместе с ним под суд попали еще двое – экс-начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Марат Сагиров и его брат Ильдар Сагиров. Все трое, как считает следствие, замешаны в аферах с дорогостоящими колясками для инвалидов.