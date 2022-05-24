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Происшествия
24 мая 2022  11:30
Полина Шевчук

Экс-главбух Управления ветнадзора по РТ пойдет под суд за аферу на 4,6 млн

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В Татарстане бывший главный бухгалтер Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщил старший помощник  прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, с января 2017 по май 2019 года главный бухгалтер управления начислил 17 сотрудникам премии. После этого главбух потребовал вернуть часть денег, объясняя тем, что средства были начислены излишни.

Таким образом, злоумышленник обманом похитил у работников свыше 4,6 млн рублей.

Своей вины бухгалтер не признал. На деньги и имущество обвиняемого наложен арест. В ближайшее время дело будет направлено в суд.
 

#афера #Мошенничество #Прокуратура РТ
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